Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал отставку Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра с постов спортивного директора и главного тренера соответственно.

«Логичное решение, это было нужно «Локомотиву». Терпение болельщиков уже на исходе. Пять поражений подряд в РПЛ. Не видно выхода из этой ситуации, чтобы «Локомотив» мог что-то переломить. Команда внизу турнирной таблицы - так что все логично. Пропустили опять 4 мяча, в этот раз от «Сочи». В такой ситуации надо уже что-то делать. Даже в больших командах происходят изменения, «РБ Лейпциге», например. Это нужно для команды и клуба. Их нужно как-то встряхнуть. Видеть «Локомотив» в зоне вылета совсем печально.

Для клуба зона вылета - это позор. Недавно боролись за чемпионство, а сейчас упали так низко. И в данной ситуации выхода не видно. Одно дело, если бы был рисунок игры и проигрывали бы только из-за невезения. Но мы вчистую проигрываем хорошо организованным средним командам. А с лидерами вообще не соперничаем», - сказал Сенников.