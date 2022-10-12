Соломатин: «Я бы поставил на пост главного тренера «Локомотива» Дмитрия Лоськова»

Бывший игрок «Локомотива» Андрей Соломатин поделился мнением о том, кто должен возглавить «железнодорожников» после отставки немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра.

Напомним, Циннбауэр был уволен после разгромного поражения «Локомотива» от «Сочи» (0:4) в матче 12-го тура РПЛ.

Соломатин признался, что новым наставником команды он хотел бы видеть экс-полузащитника «красно-зелёных» Дмитрия Лоськова.

«Я бы поставил на пост главного тренера «Локомотива» Дмитрия Лоськова в дуэте с Олегом Пашининым. Эти люди долго верой и правдой служили клубу. Приведите в команду людей, для которых «Локомотив» не просто название, а часть жизни», — приводит слова Соломатина Metaratings.

После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» расположился на 14-м месте в турнирной таблице с девятью набранными очками в своём активе. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 15 октября против «Торпедо». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.