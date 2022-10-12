Генич: «Локомотив» персонально разочаровал»

Известный комментатор Константин Генич ответил на вопрос о том, кто является главным разочарованием сезона в РПЛ.

«Локомотив» персонально разочаровал. В начале сезона «Торпедо» разочаровывало. Ужасно играли, все складывалось печально, но набирают очки какие-то сейчас», — заявил Генич «Спорт-Экспрессу».

После 12-ти туров Российской премьер-лиги «Локомотив» находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице, набрав девять очков.

В предстоящем туре «железнодорожники» в гостях сыграют с «Торпедо», встреча пройдет 15 октября, стартовый свисток должен прозвучать в 14:00 по мск.