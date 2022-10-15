​«Матч ТВ» на трансляции матча РПЛ включил интершум фанатов с кричалками на английском

В субботу в рамках тринадцатого тура Российской премьер-лиги проходило московское дерби между «Торпедо» и «Локомотивом». На матч в «Лужниках» пришли всего лишь 5405 болельщиков. При этом по трансляции на «Матч ТВ» могло сложиться ощущение, что людей на трибунах гораздо больше. Дело в том, что в средине второго тайма канал запустил интершум фанатов. В нём можно было услышать кричалки на английском языке. Об этом рассказывает телеграм-канал «Первый спорт».

«Локомотив» обыграл «Торпедо» со счётом 1:0. «Железнодорожники» прервали серию из пяти подряд поражений в чемпионате России.