Галактионов входит в число кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов может возглавить «Локомотив», сообщает Metaratings.

По информации источника, 38-летний специалист входит в шорт-лист московского клуба, однако говорить о назначении тренера пока рано.

Напомним, Галактионов возглавил нижегородцев минувшим летом, сменив на этом посту Александра Кержакова. Кроме того, тренер продолжает работать с молодёжной сборной России. Ранее сообщалось, что в число кандидатов на должность наставника «Локомотива» также входят Юрий Сёмин и Андрей Талалаев.

После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе девять набранных очков. После последнего поражения москвичей от «Сочи» (0:4), в отставку был отправлен экс-главный тренер команды Йозеф Циннбауэр.