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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов: «У «Торпедо» есть отличный шанс отправить «Локо» в самый низ турнирной таблицы»

14 Октября 2022 • 14:23 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
Через 22 ч. 19 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ, в котором «Торпедо» примет на своём поле «Локомотив».

По мнению эксперта, смена тренерского штаба способна подстегнуть игроков «Локомотива», которые в случае поражения имеют шанс опуститься на последнее 16-е место турнирной таблицы чемпионата России.

«Два последних матча «Торпедо» закончились вничью, команда потихоньку набирает очки. Чего не скажешь про «Локомотив». Возможно, смена тренера сейчас их подстегнёт — новые эмоции, новые футбольные схемы. А у «Торпедо», в свою очередь, есть отличный шанс отправить «Локо» в самый низ турнирной таблицы, чего мы очень давно не видели», — цитирует Тихонова Metaratings.

Напомним, матч «Торпедо» — «Локомотив» состоится завтра, 15 октября. Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.     

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торпедо Москва Андрей Тихонов
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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