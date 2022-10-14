Тихонов: «У «Торпедо» есть отличный шанс отправить «Локо» в самый низ турнирной таблицы»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ, в котором «Торпедо» примет на своём поле «Локомотив».

По мнению эксперта, смена тренерского штаба способна подстегнуть игроков «Локомотива», которые в случае поражения имеют шанс опуститься на последнее 16-е место турнирной таблицы чемпионата России.

«Два последних матча «Торпедо» закончились вничью, команда потихоньку набирает очки. Чего не скажешь про «Локомотив». Возможно, смена тренера сейчас их подстегнёт — новые эмоции, новые футбольные схемы. А у «Торпедо», в свою очередь, есть отличный шанс отправить «Локо» в самый низ турнирной таблицы, чего мы очень давно не видели», — цитирует Тихонова Metaratings.

Напомним, матч «Торпедо» — «Локомотив» состоится завтра, 15 октября. Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.