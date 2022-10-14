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Сёмин — об уходе Плутника: «Люди не справились со своей работой. Все закономерно»

14 Октября 2022 • 12:51 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
Через 23 ч. 50 мин.

Бывший наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на перестановки в руководящем составе «железнодорожников».

Напомним, что Юрий Нагорных был назначен на пост председателя совета директоров московской команды, сменив на этом посту Александра Плутника. «Это закономерное решение. Ушли люди, которые не справились со своей работой. Вместо них пришел спортивный функционер, который давно в спорте, с определенным опытом. Все закономерно», — заявил легендарный тренер в интервью «Спорт-Экспрессу».

После 12 туров «Локомотив» находится на 14-й строчке с девятью баллами. Сёмин, по слухам, находится в списке кандидатов на пост главного тренера клуба после отставки Йозефа Циннбауэра.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Александр Плутник
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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