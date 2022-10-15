Мещеряков: «Три очка - это факт»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Локомотиву» удалось одержать выездную победу с матче с «Торпедо», она для железнодорожников стала уже третьей в сезоне. Третий успех клуба прокомментировал экс-председатель совета директоров «Локомотива» - Анатолий Мещеряков. Он несколько сомневается в качестве игры, но рад трем очкам.

- Есть три очка — это свершившийся факт. Я неоднократно говорил, что по составу, бюджету и истории «Локомотив» заслуживает не то место, которое сейчас занимает. На все остальное будем смотреть по итогу сезона, - заявил Мещеряков в интервью «Спорт-экспресс».