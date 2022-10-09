Агент Антона Миранчука заявил, что травма игрока оказалась несерьёзной

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, поделился информацией о состоянии здоровья игрока. Напомним, хавбек получил травму в матче 11-го тура РПЛ против «Урала».

«У него было небольшое повреждение. Долечивается. Сейчас должен начать заниматься», — цитирует Шпинёва «РБ Спорт».

Агент заявил, что надеется на восстановление Миранчука к предстоящему матчу, потому что повреждение оказалось несерьезным.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал в свой актив шесть результативных передач.