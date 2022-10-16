Лебеденко готов поиграть ещё пару лет

Форвард московского «Торпедо» Игорь Лебеденко собирается провести еще два года на игровом поле, несмотря на свой 39-летний возраст. Не так давно Лебеденко установил рекорд российского чемпионата, отличившись в матче с «Факелом» - Игорь стал самым возрастным автором мяча в высшей лиге российского футбола.

- Сколько еще готов играть в РПЛ? Сколько мне позволят, столько и буду, уже устал отвечать на подобные вопросы. Думаю, что еще пару сезонов готов поиграть, - цитирует слова Лебеденко издание «Спорт-экспресс».

В настоящий момент московское «Торпедо» занимает последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата.