Селиванов назвал причину ухода Сильянова из «Локомотива»

Футбольный тренер Александр Селиванов рассказал, почему «Локомотив» не оставил у себя 21-летнего защитника Александра Сильянова, отдав молодого футболиста в аренду «Ростову».

По словам специалиста, тогдашний наставник «железнодорожников» Марвин Комппер и спортивный директор клуба Томас Цорн сказали Сильянову, что он не входит в число лучших игроков команды на своей позиции.

«Он очень хотел остаться в «Локомотиве», мечтал играть за эту команду. Быстрее всех бежал тесты. Комппер на тренировке устроил ему коридор, хвалил: «Сильянов — вообще красавчик, это наше будущее». А через два дня они с Цорном говорят: «Извини, Саша, но ты у нас только третий на позиции». Для него это был шок», — приводит слова Селиванова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Сильянов провёл за «Ростов» 14 матчей, отметившись в них одним забитым голом и одной результативной передачей. Свой следующий матч команда Валерия Карпина проведёт сегодня, 14 октября, против «Урала». Начало — в 19:30 по московскому времени.