​Баринов выругался на тему отношения некоторых игроков «Локомотива» к делу

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов продолжает жаловаться на отношение к делу некоторых своих одноклубников.

«На некоторых смотришь и думаешь, что им ** ***** [плевать]», - сказал Баринов журналистам после победы «Локомотива» над «Торпедо» со счётом 1:0.

«Локомотив» смог отпраздновать победу в чемпионате России после пяти поражений кряду. За счёт набора трёх очков «железнодорожники» улучшили своё турнирное положение, поднявшись с 14-го места на 12-е.

Теперь «Локомотив» будет готовиться к кубковому матчу против «Химок». Игра пройдёт в ближайший вторник, 18 октября.