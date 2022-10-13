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Тарханов: «Талалаеву предстоит сделать результат в «Торпедо»

13 Октября 2022 • 13:23 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

Бывший наставник столичного «Торпедо» Александр Тарханов высказался о назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера «автозаводцев».

«Когда Бородюк начинал, все игроки соответствовали уровню первой лиги. Когда Кавардаев пришел, команда чуть-чуть укрепилась. Но тоже пока не понятно, что это за футболисты. Талалаеву предстоит все это объединить и сделать результат», – заявил заслуженный специалист, чьи слова приводит «Спорт День за Днём». По мнению Тарханова, перед Талалаевым будет стоять задача вытащить «Торпедо» со дна чемпионата.

Напомним, что «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу Российской премьер-лиги с шестью баллами. Первым тестом для нового наставника станет домашняя игра против «Локомотива», который остался без главного тренера.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Тарханов Андрей Талалаев
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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