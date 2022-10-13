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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Никонов — о назначении Талалаева в «Торпедо»: «Он не сможет сделать много, надо больше»

13 Октября 2022 • 14:15 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

Бывший тренер «Торпедо» Вадим Никонов поделился мнением о назначении Андрея Талалаева на пост наставника «автозаводцев».

«Я не знаю, плохо это или хорошо. Где он только ни работал. И он тот самый спаситель? Талалаев пусть делает то, что может. Он не сможет сделать много, надо больше», — приводит слова Никонова «Чемпионат».

Эксперт пожелал Талалаеву исправить текущее положение столичного клуба, но если специалист не сделает этого, то покинет клуб, как и предыдущие тренеры.

«Торпедо» занимает последнее (16) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав шесть очков после 12-ти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андрей Талалаев Вадим Никонов
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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