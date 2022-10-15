Енин: «Усваиваем отличия с Талалаевым»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Локомотиву» удалось одержать выездную победу с матче с «Торпедо», она для железнодорожников стала уже третьей в сезоне, в то время как «Торпедо» все глубже зарывается в дно турнирной таблицы, выиграв лишь один раз.

Автозаводцы впервые сыграли под началом нового тренера - бывшего футболиста клуба Андрея Талалаева. Полузащитника «Торпедо» Ивана Енина спросили про отличия в методике работы нового тренера команды.

- Отличия, конечно, есть. Я надеюсь, что мы сейчас их быстро усвоим, и это будет давать результат, - заявил Енин в интервью официальному сайту «Торпедо».