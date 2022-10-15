Карпукас: «Очки даются очень тяжело»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Локомотиву» удалось одержать выездную победу с матче с «Торпедо», она для железнодорожников стала уже третьей в сезоне, в то время как «Торпедо» все глубже зарывается в дно турнирной таблицы, выиграв лишь один раз.

Успех прокомментировал полузащитник московского клуба Артем Карпукас, посетовавший на то, что очки железнодорожникам даются очень тяжело.

- Нам очень тяжело даются очки. Нужно цеплять их в тех матчах, которых мы можем и должны. Настрой у команды должен быть абсолютно на каждый матч. Мы понимаем, что без желания на каком-то классе выигрывать нам тяжело, - заявил Карпукас в интервью «Спорт-экспресс».