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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Торпедо» Савич: «Я уверен, что мы улучшим свою игру и сможем остаться в Премьер-лиге»

10 Октября 2022 • 10:50 Комментировать
Торпедо Москва
0:0
Пари НН
окончен

Полузащитник «Торпедо» Игор Савич после матча 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0) рассказал о задачах московской команды в нынешнем сезоне.

Напомним, результат прошедшей встречи не позволил торпедовцам уйти с последней строчки в турнирной таблице РПЛ. После 12 проведённых встреч на счету москвичей всего шесть набранных очков.

«В нашей ситуации самая главная задача — сохранить прописку в РПЛ. Мы сейчас на последнем месте, но я уверен, что мы улучшим свою игру и сможем остаться в Премьер-лиге», — цитирует Савича Sport24.

Также 22-летний босниец признался, что ему очень нравится жить в Москве. Напомним, хавбек перешёл в «Торпедо» в сентябре. Всего в составе своей новой команды футболист успел провести шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Игор Савич
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