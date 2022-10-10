Игрок «Торпедо» Савич: «Я уверен, что мы улучшим свою игру и сможем остаться в Премьер-лиге»

Полузащитник «Торпедо» Игор Савич после матча 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0) рассказал о задачах московской команды в нынешнем сезоне.

Напомним, результат прошедшей встречи не позволил торпедовцам уйти с последней строчки в турнирной таблице РПЛ. После 12 проведённых встреч на счету москвичей всего шесть набранных очков.

«В нашей ситуации самая главная задача — сохранить прописку в РПЛ. Мы сейчас на последнем месте, но я уверен, что мы улучшим свою игру и сможем остаться в Премьер-лиге», — цитирует Савича Sport24.

Также 22-летний босниец признался, что ему очень нравится жить в Москве. Напомним, хавбек перешёл в «Торпедо» в сентябре. Всего в составе своей новой команды футболист успел провести шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.