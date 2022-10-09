Кутепов высказался по поводу своей травмы

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов угодил в клубный лазарет. Футболисту понадобилась замена уже в начале воскресного матча Премьер-лиги против «Пари НН». Сам Кутепов сказал несколько слов после получения травмы.

«Пока не знаю, насколько серьёзное повреждение. Нужно провести обследование. Завтра-послезавтра будет результат. По ощущениям тяжело сказать, пока непонятно. Будем надеяться на лучшее», - высказался Кутепов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что «Торпедо» и Пари НН» сыграли вничью со счётом 0:0. «Автозаводцы» остаются на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

Следующий матч чемпионата России «Торпедо» проведёт 15 октября – против «Локомотива» на своём поле.