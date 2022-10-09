Каймаков: «У нас проблемы с созиданием»

В матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Пари НН» не сумел переиграть московское «Торпедо», матч закончился нулевой ничьей, которая порадовала больше, скорее, футболистов «Торпедо», нежели нижегородцев. Давид Караев, полузащитник автозаводцев, считает, что его команда испытывает сложности в созидании.

- Не получалось в созидании. Чтобы забивать, нужно проводить больше атак, а с этим сегодня были проблемы. Мы были ближе, чем соперник, к тому, чтобы проиграть, - прокомментировал нули Каймаков, цитируемый официальным сайтом клуба.

В следующем, тринадцатом туре российской Премьер-лиги «Торпедо» примет дома «Локомотив», это случится 15 октября.