Владелец «Велеса» Евгений Шиленков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слова полузащитника «Парин НН» Мамаду Майга об интересе к нему со стороны «Спартака».

«Думаю, это скорее его желание, чем реальность. Для того, чтобы играть в «Спартаке» надо быть одним из лучших в России на этой позиции . Пусть это когда нибудь случится у него», – заявил Шеленков.

Майга в новом сезоне отметился одним голом в девяти поединках чемпионата России. В последних двух сезонах 27-летний полузащитник выступал в Первой лиге в составе «Велеса», где за всё время отметился всего одним голом.