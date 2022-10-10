​Врач «Торпедо» высказался о травме Кутепова

Защитник Илья Кутепов был заменён уже в начале воскресного матча «Торпедо» против «Пари НН». Кирилл Иванов, являющийся главным врачом московского клуба, дал комментарий по поводу состояния футболиста.

«Илья почувствовал резкую боль в области приводящей мышцы правого бедра. Попросил тренерский штаб заменить его. Сегодня Кутепов поедет на МРТ-диагностику, где будет уточнён диагноз», - сказал Иванов, чьи слова приводятся на официальном сайте «Торпедо».

Сроки восстановления Ильи Кутепова станут известны после уточнения диагноза.

Напомним, что матч между «Торпедо» и «Пари НН» завершился нулевой ничьей. «Автозаводцы» остаются на последней позиции в турнирной таблице чемпионата России.