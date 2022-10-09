Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Штанга Рыбчинского и удаление Нетфуллина: «Торпедо» выстояло в домашнем матче с «Пари НН»

09 Октября 2022 • 18:26 Комментировать (1)
Торпедо Москва
0:0
Пари НН
окончен

Московское «Торпедо» с последнего места таблицы РПЛ принимало в двенадцатом туре середняка «Пари НН».

Протокол игры  
Торпедо Москва0:0Пари НН
Бабурин ЕгорНетфуллин Равиль  15'  75'Кожемякин ОлегКутепов Илья 13' (Ле Таллек Дамьен ( 13') Смольников ИгорьРоганович БоянКаймаков Михаил 62' (Турищев Максим ( 62') Савич Игор  6'Чурич МариоКараев Давид 78' (Прошкин Егор ( 78') Лебеденко Игорь 62' (Коста Марк ( 62')
Запасные: Енин ИванСултонов МухаммадРейхмен БогданДовбня АлександрЛаптев ДенисСамсонов Артём Владимирович
Гойло НикитаМасоэро ЛукасГоцук КириллАгапов Илья  66'Стоцкий Дмитрий  27' 31' (Рыбчинский Дмитрий ( 31') Набиуллин Эльмир 81' (Янсане Момо ( 81') Майга Мамаду  82'Михайлов Ярослав 58' (Калинский Николай ( 58') Кротов Вячеслав 59' (Севикян Эдгар ( 59') Милсон 81' (Юлдошев Иброгимхалил ( 81') Сулейманов Тимур
Запасные: Каккоев НикитаКорнюшин ДаниилБерковский ИльяШарипов АльбертНигматуллин АртурПенчиков ДаниилАлександров Виктор
09 октября. Стадион "Стадион им. Эдуарда Стрельцова" (Москва).

Видео

Рыбчинский попадает в штангу (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Рыбчинский попадает в штангу (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Удаление Нетфуллина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Удаление Нетфуллина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Просмотр ВАР на предмет назначения пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Просмотр ВАР на предмет назначения пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

Сначала «Торпедо» соревновалось в зоне прямого вылета с «Уралом», но в последних турах у екатеринбуржцев случился некоторый прорыв, и они приподнялись в таблице, покинув даже зону стыков. Нечто подобное, кстати, было у «Урала» в прошлом сезоне, но сейчас мы всё-таки говорим о «Торпедо».

Победа «автозаводцев» над ЦСКА в середине сентября была, конечно же, хороша, однако глобально она не дала «чёрно-белым» больших последствий. Если бы в следующем туре они обыграли «Факел», то другое дело, а так после одиннадцати туров они имели в своей копилке всего лишь пять очков.

Безусловно, домашний матч с «Пари НН» рассматривался торпедовцами как важный шанс пополнить себе эту копилку на три балла. Тем более нижегородцы в последних турах сменили плюс на минус – после побед подряд над «Факелом» и «Ахматом» они потерпели одно за другим домашние поражения от «Оренбурга» и «Спартака».

До перерыва «Торпедо» не показало, за счёт чего собирается выиграть отчётный матч. Активнее начали игру нижегородцы. А в целом гости за первый раз нанесли в четыре раза больше ударов по воротам, чем хозяева. Не сказать, что «Пари НН» разрывал чужую оборону, но всё же.

Забей тот же Рыбчинский на 42-й минуте, когда он в реальности попал в штангу, счёт был бы открыт. Рыбчинский, кстати, вышел на замену вместо Стоцкого, который не смог продолжить игру из-за травмы. Ещё раньше по причине повреждения был заменён Кутепов. Таким образом, к перерыву тренеры уже произвели по одной невынужденной замене.

Второй тайм поначалу складывался так, что наиболее вероятным исходом виделась нулевая ничья. Явных предпосылок для гола в ту или иную сторону не возникало. Калинский подавал свои фирменные штрафные, но без дивидендов. Смольников порой включал скорость в контратаке, однако то, что он простреливал, блокировалось.

Нетфуллин наступил на ногу Милсону, за что получил вторую жёлтую карточку и, соответственно, удаление. Играть после этого оставалось минут пятнадцать-двадцать, и нижегородцы владели инициативой, но так и не вырвали победу. «Торпедо» было вынуждено закрыться в своей штрафной и в ряде случаев могло пропустить, однако гостям каждый раз чего-то не хватало в финальной стадии.

Приличный массив ударов обрушил «Пари НН» на чужие ворота в концовке, но «Торпедо» смогло выстоять и набрать своё шестое очко в чемпионате. Таким образом, «чёрно-белые» остались на чистом последнем месте. Они догнали бы «Химки» в случае своей победы, но судя по тому, как складывалась игра, должны быть довольны и одним очком. А вот «Пари НН», не побеждающий в РПЛ уже на протяжении трёх матчей, наверняка разочарован тем, что не додавил одного из двух главных аутсайдеров.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Чемпионат России РПЛ Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Роман Мамедов
09 Октября 2022 в 19:14
сейчас ставлю х2 ростов быки лайв
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Крылья Советов Крылья Советов
5
2
1.63 4.40 5.50
Видео
Окончен
Оренбург Оренбург
Ахмат Ахмат
2
1
2.65 3.60 2.65
Видео
Окончен
Торпедо Москва Торпедо Москва
Пари НН Пари НН
0
0
2.75 3.35 2.65
Видео
Перерыв
Ростов Ростов
Краснодар Краснодар
0
2
2.22 3.85 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Октября
19:57 · Россия. Первая лига
«Енисей» уверенно обыграл «Родину»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Шавло оценил игру Соболева с «Крыльями Советов»
19:55 · Россия. Первая лига
«Балтика» ушла от поражения в матче с «Нефтехимиком» и захватила лидерство
19:46 · Россия. Премьер-лига
Кордоба удвоил счёт в матче с «Ростовом»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Бабурин — о матче с «Пари НН»: «Мне кажется, интересная игра»
19:26 · Россия. Премьер-лига
Видео исторического гола Олусегуна видео
19:22 · Россия. Премьер-лига
Измайлов — о матче с «Торпедо»: «Считаю, что упустили два очка»,
19:22 · Россия. Премьер-лига
Кутепов: «Федун ушёл, и я ушёл»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Как «Оренбург» выиграл четвёртый матч подряд - видео
19:15 · Россия. Премьер-лига
Кутепов высказался по поводу своей травмы
19:13 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский заявил, что «Крылья Советов» не будут вести борьбу за выживание
18:59 · Россия. Премьер-лига
Артём Ребров: «Потасовка? Да это просто футбол»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Зотов — о моменте с Джикией: Если бы не офсайд, то получил бы красную
18:57 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Так навскидку и не вспомню, кто брал очки в Санкт-Петербург»
18:56 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци верит в чемпионство «Спартака»
Все новости
Рекомендуем