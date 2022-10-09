Штанга Рыбчинского и удаление Нетфуллина: «Торпедо» выстояло в домашнем матче с «Пари НН»

Московское «Торпедо» с последнего места таблицы РПЛ принимало в двенадцатом туре середняка «Пари НН».

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Рыбчинский попадает в штангу (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Удаление Нетфуллина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Просмотр ВАР на предмет назначения пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Сначала «Торпедо» соревновалось в зоне прямого вылета с «Уралом», но в последних турах у екатеринбуржцев случился некоторый прорыв, и они приподнялись в таблице, покинув даже зону стыков. Нечто подобное, кстати, было у «Урала» в прошлом сезоне, но сейчас мы всё-таки говорим о «Торпедо».

Победа «автозаводцев» над ЦСКА в середине сентября была, конечно же, хороша, однако глобально она не дала «чёрно-белым» больших последствий. Если бы в следующем туре они обыграли «Факел», то другое дело, а так после одиннадцати туров они имели в своей копилке всего лишь пять очков.

Безусловно, домашний матч с «Пари НН» рассматривался торпедовцами как важный шанс пополнить себе эту копилку на три балла. Тем более нижегородцы в последних турах сменили плюс на минус – после побед подряд над «Факелом» и «Ахматом» они потерпели одно за другим домашние поражения от «Оренбурга» и «Спартака».

До перерыва «Торпедо» не показало, за счёт чего собирается выиграть отчётный матч. Активнее начали игру нижегородцы. А в целом гости за первый раз нанесли в четыре раза больше ударов по воротам, чем хозяева. Не сказать, что «Пари НН» разрывал чужую оборону, но всё же.

Забей тот же Рыбчинский на 42-й минуте, когда он в реальности попал в штангу, счёт был бы открыт. Рыбчинский, кстати, вышел на замену вместо Стоцкого, который не смог продолжить игру из-за травмы. Ещё раньше по причине повреждения был заменён Кутепов. Таким образом, к перерыву тренеры уже произвели по одной невынужденной замене.

Второй тайм поначалу складывался так, что наиболее вероятным исходом виделась нулевая ничья. Явных предпосылок для гола в ту или иную сторону не возникало. Калинский подавал свои фирменные штрафные, но без дивидендов. Смольников порой включал скорость в контратаке, однако то, что он простреливал, блокировалось.

Нетфуллин наступил на ногу Милсону, за что получил вторую жёлтую карточку и, соответственно, удаление. Играть после этого оставалось минут пятнадцать-двадцать, и нижегородцы владели инициативой, но так и не вырвали победу. «Торпедо» было вынуждено закрыться в своей штрафной и в ряде случаев могло пропустить, однако гостям каждый раз чего-то не хватало в финальной стадии.

Приличный массив ударов обрушил «Пари НН» на чужие ворота в концовке, но «Торпедо» смогло выстоять и набрать своё шестое очко в чемпионате. Таким образом, «чёрно-белые» остались на чистом последнем месте. Они догнали бы «Химки» в случае своей победы, но судя по тому, как складывалась игра, должны быть довольны и одним очком. А вот «Пари НН», не побеждающий в РПЛ уже на протяжении трёх матчей, наверняка разочарован тем, что не додавил одного из двух главных аутсайдеров.

Кирилл Иванцов