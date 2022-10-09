Савичев: «Тот победный спурт, который у нас был с ЦСКА, мы должны продолжить»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- «Торпедо» и «Пари НН» играют сегодня впервые в истории в РПЛ. До этого вы проводили четыре матча в Первой лиге. И все четыре матча «Торпедо» проиграло. Как-то говорили об этом игрокам? Настраивали ли как-то по-особенному?

- Особо нет. Мы хотим отталкиваться от своей игры. Нам главное свою игру более качественно провести. Задача на игру понятна, и футболистам тоже. Это победа.

- Второй матч в «Лужниках» - дополнительная ответственность и мотивация для этой команды?

- И ответственность, и, конечно, мотивация. Вторая игра, будем надеяться, что тот победный спурт, который у нас был с ЦСКА, мы должны продолжить. Хороший стадион, хорошее поле.