Измайлов — о матче с «Торпедо»: «Считаю, что упустили два очка»,

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов высказался после матча 12-го тура РПЛ с «Торпедо» (0:0). Отметим, что с 75-й минуты встречи нижегородцы играли в большинстве.

«Имели массу возможностей и моментов, но не реализовали. Считаю, что упустили два очка», — заявил Измайлов «Чемпионату».

Нижегородский клуб занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 набранных очков после 12 матчей. В следующем туре «Пари НН» примет на своем поле санкт-петербургский «Зенит», встреча пройдет 16 октября, начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.