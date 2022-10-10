Геркус оценил последние результаты «Торпедо»

Президент столичного «Торпедо» Илья Геркус поделился мнением о последних результатах команды. В последнем матче «автозаводцы» расписали мировую с «Пари НН» со счетом 0:0.

«Третий матч подряд набираем очки? Как бы выплываем из ситуации, но выплываем медленнее, чем могли. Идет адаптация к игре, мы с этим боремся, пока не получается», - приводятся слова руководителя на страницах ТАСС.

После 12 туров Российской премьер-лиги «Торпедо» набрало шесть баллов и занимает последнее место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата команда встретится с другим московским клубом – «Локомотивом».