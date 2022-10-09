Караев: «Прибавляем, набираем очки»

В матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Пари НН» не сумел переиграть московское «Торпедо», матч закончился нулевой ничьей, которая порадовала больше, скорее, футболистов «Торпедо», нежели нижегородцев. Давид Караев, нападающий автозаводцев, считает, что его команда заметно прогрессирует.

- Мы прибавляем, стали набирать очки, появилось больше моментов в атаке. Конечно, в «Лужниках» приятнее играть, чем в Химках. Мы здесь два раза играли — победили ЦСКА и сегодня сыграли вничью, - заявил Караев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, тринадцатом туре российской Премьер-лиги «Торпедо» примет дома «Локомотив», это случится 15 октября.