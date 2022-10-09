Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Караев: «Прибавляем, набираем очки»

09 Октября 2022 • 22:35 Комментировать
Торпедо Москва
0:0
Пари НН
окончен

В матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Пари НН» не сумел переиграть московское «Торпедо», матч закончился нулевой ничьей, которая порадовала больше, скорее, футболистов «Торпедо», нежели нижегородцев. Давид Караев, нападающий автозаводцев, считает, что его команда заметно прогрессирует.

- Мы прибавляем, стали набирать очки, появилось больше моментов в атаке. Конечно, в «Лужниках» приятнее играть, чем в Химках. Мы здесь два раза играли — победили ЦСКА и сегодня сыграли вничью, - заявил Караев в эфире телеканала «Матч ТВ».  

В следующем, тринадцатом туре российской Премьер-лиги «Торпедо» примет дома «Локомотив», это случится 15 октября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Давид Караев Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Ахмат Ахмат
2
1
3.20 2.20 3.50
Видео
Окончен
Торпедо Москва Торпедо Москва
Пари НН Пари НН
0
0
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Краснодар Краснодар
3
2
1.90 3.85 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Октября
23:09 · Россия. Премьер-лига
Сторожук: «Претензий к игрокам нет»
22:50 · Россия. Премьер-лига
Сильянов: «Реализовали свои моменты»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Караев: «Прибавляем, набираем очки»
22:32 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Создали моменты, но не реализовали их»
22:26 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Не собирались начинать матч с 0:1»
22:20 · Россия. Премьер-лига
Рыскин: «Давно не могли выиграть у «Краснодара»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Как «Ростов» одержал волевую победу над «Краснодаром» - видео видео
21:41 · Россия. Премьер-лига
Дюрица — об отставках в «Локомотиве»: «Хорошо, что приняли такое решение»
21:27 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «Локомотиву» нужен свой тренер, который знает команду не понаслышке
21:17 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: Сёмин сможет вернуть игрокам «Локомотива» уверенность в себе
21:07 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов — об отставках в «Локомотиве»: «Этого давно ждали, терпение же не вечно!»
20:55 · Россия. Премьер-лига
Дюрица: Сёмин самый успешный тренер «Локомотива», он точно поможет команде
20:46 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» превратил 0:2 в 3:2
20:46 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал лучшего игрока «Спартака»
20:39 · Россия. Премьер-лига
Лебеденко: Гвоздь уже где-то вбит, осталось повесить на него бутсы
Все новости
Рекомендуем