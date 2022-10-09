Галактионов: «Я бы не думал об этой неудачной серии, у нас были пять или шесть удачных матчей»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Торпедо».

- У «Пари НН» три поражения в последних трех матчах. С чем связана такая неудачная серия?

- Я бы не думал об этой неудачной серии. У нас были позитивные пять или шесть удачных матчей. Мы двигаемся дальше, сегодня есть матч, в котором надо добиваться положительного результата, улучшать наше качество игры и за счет качества давать положительный результат.

- В этом сезоне вы удачно играете с московскими командами, за исключением прошлого тура со «Спартаком». Сегодня какие ожидания и какой настрой?

- Я уже ответил, наверное, в предыдущем вопросе. Настрой? Нам необходимо побеждать, добиваться положительного результата и при этом показывать хорошее качество игры.

- Вы сегодня играете в «Лужниках» на легендарной арене. Наверное, еще не приходилось играть здесь с вашими командами. Это дополнительная мотивация?

- Это безусловно. Думаю, что для ребят это будет запоминающееся событие. Жаль, что будет мало зрителей и болельщиков, но игра на центральной арене «Лужников» всегда запоминается.