Бабурин — о матче с «Пари НН»: «Мне кажется, интересная игра»

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин высказался после матча 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0).

«Мне кажется, интересная игра. Может, где-то еще острее был «Нижний», но у нас удаление вторую игру подряд. В конце пришлось выстоять на ничью», — передает слова Бабурина Sport 24.

Вратарь считает, что второе подряд удаление связано с неспортивным поведением на поле.

В текущем сезоне 29-летний Бабурин провел восемь матчей в чемпионате России, в которых пропустил 15 голов и два раза смог сохранить свои ворота «сухими».

«Торпедо» занимает последнее (16) место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков.