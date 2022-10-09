Галактионов: «Создали моменты, но не реализовали их»

В матче двенадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Пари НН» не сумел переиграть московское «Торпедо», матч закончился нулевой ничьей, которая порадовала больше, скорее, футболистов «Торпедо», нежели нижегородцев. Михаил Галактионов, наставник «Пари НН», прокомментировал матч.

- В первом тайме мы создали большое количество моментов. Могли забить Милсон, Сулейманов, Стоцкий, Кротов, Рыбчинский попал в штангу. Но, к сожалению, не нашлось сегодня игрока, который поставил бы яркую точку в этом матче. Надо реализовывать свои моменты. Будем над этим работать, - заявил Галактионов в интервью официальному сайту клуба.

В следующем, тринадцатом туре российской Премьер-лиги «Пари НН» примет дома «Зенит», это случится 16 октября.