Пименов - о дерби «Торпедо» - «Локомотив»: «Эта игра будет намного ярче, чем матч за первое место»

Экс-футболист столичного «Локомотива» Руслан Пименов высказался о гостевом матче «железнодорожников» против «Торпедо» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Локомотиву» нужно выбираться, как и «Торпедо» из зоны вылета. Этот матч будет намного ярче и сложнее, чем игра за первое место. Цена ошибки здесь намного выше», - передает слова Пименова «Спорт-экспресс».

Столичное дерби пройдет на стадионе «Лужники» сегодня, 15 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Перед этой игрой «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Торпедо» располагается на последней строчке.