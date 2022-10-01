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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев может возглавить сборную Армении

01 Октября 2022 • 09:51 Комментировать
Ахмат
2:1
Динамо Москва
окончен

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев может возглавить сборную Армении, сообщает Metaratings.

По информации источника, Федерация футбола Армении уже сделала официальное предложение специалисту. Сам Талалаев взял время на раздумья. Отмечается, что тренер также имеет варианты продолжения карьеры в РПЛ.

В Армении рассчитывают, что российский специалист сможет вывести национальную команду страны в финальный этап чемпионата Европы 2024 года.

Напомним, Талалаев был отправлен в отставку по ходу матча 9-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:3). После 10 туров грозненцы занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 14 набранных очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении Андрей Талалаев Ахмат
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