Орещук посоветовал Кассьерре выпить бутылку водки, чтобы его «прорвало» в «Зените»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался об игре нападающего «Зенита» Матео Кассьерры.

«Ответственности у него стало больше. В «Сочи» такой не было. Ему надо с волнением справиться. Форвард-то он хороший, качественный», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Функционер считает, что проблема Кассьерры заключается в психологии, ему нужно забить, и с него упадет груз ответственности, а дальше все пойдет хорошо.

Орещук посоветовал форварду выпить бутылку водки и тогда его «прорвет», ему просто необходимо сделать что-то необычное.

В текущем сезоне 25-летний колумбиец забил три мяча и сделал одну голевую передачу в 16 матчах во всех турнирах.