Тихонов считает, что «Пари НН» способен отобрать очки у «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов, празднующий сегодня свой 52-й день рождения, поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ «Пари НН» — «Зенит».

По мнению прославленного футболиста, нижегородцы способны отобрать очки у главного фаворита сезона за счёт надёжной игры в обороне.

«Мы видели, как «Факел» играл с «Зенитом». Если «Нижний Новгород» сыграет так же грамотно и практически ничего не даст создать сопернику, то может отобрать очки. Тем более «Зенит» не очень любит насыщенную оборону», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Матч «Пари НН» — «Зенит» состоится сегодня, 16 октября. Начало — в 16:30 по московскому времени.