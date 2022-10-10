Галямин заявил, что не видит смысла в переходе Сутормина в ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Галямин высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина в «армейский» клуб.

«Не знаю смысл этого перехода для Сутормина. На этой позиции играет Гайич, достаточно квалифицированный футболист», — приводит слова Галямина «Спорт День за Днем».

Эксперт уверен, что конкуренция в ЦСКА будет для Сутормина не меньше, чем сейчас в «Зените», но игроку, конечно, виднее. Милан Гайич находится в хорошей форме, но при этом нельзя сказать, что он сильнее Сутормина, добавил Галямин.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что в подписании 28-летнего футболиста заинтересованы ЦСКА и «Динамо».