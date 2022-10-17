Орлов: «Для бразильцев «Зенита» важно ровное поле»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поведал о важности хороших полей для бразильского легиона петербургского «Зенита». В матче 13-го тура Премьер-лиги «сине-бело-голубые» на выезде победили «Пари НН» со счетом 3:0.

«Для бразильцев важно, чтобы поле было ровное. В отличие от Воронежа оно не дробит, мяч не скачет. Поле - это как скрипка для исполнителей. Поэтому сразу «Зенит» контролирует игру», - передает слова Орлова «Матч ТВ».

Благодаря вчерашней победе «Зенит» набрал 33 балла и оторвался от своих конкурентов. Команда Сергея Семака опережает идущий вторым московский «Спартак» на семь очков.