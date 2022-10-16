Караваев: «Шикарное поле в Нижнем Новгороде»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» подтвердил свой класс, забив три безответных мяча в ворота нижегородского «Пари НН». События матча прокомментировал защитник питерского клуба - Вячеслав Караваев. Он отметил прекрасный газон поля в Нижнем Новгороде.

- Шикарное поле. И атмосфера была хорошей. В Воронеже она тоже была замечательной, а недочеты с полем, надеюсь, они исправят, - заявил Караваев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, четырнадцатом туре российского чемпионата питерский «Зенит» примет в домашнем матче серебряного призера прошлого сезона - «Сочи».