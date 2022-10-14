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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вьештица предсказал чемпиона РПЛ

14 Октября 2022 • 07:25 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
16.10 16:30

Экс-футболист петербургского «Зенита» Милан Вьештица поделился мнением о гегемонии подопечных Сергея Семака в Российской премьер-лиге.

«Успехи «Зенита» радуют, но я не думаю, что это хорошо для российского футбола. В этом сезоне ничего не изменится. «Зенит» снова станет чемпионом», - приводит слова Вьештицы издание Metaratings.ru.

По итогам 12 туров Российской премьер-лиги петербургский коллектив набрал 30 баллов и уверенно лидирует в турнирной таблице. «Зенит» опережает ближайшего преследователя на пять очков.

В следующем матче команда Семака на выезде встретится с «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Милан Вьештица
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ПАРИ НН ЗЕНИТ
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