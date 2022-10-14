Вьештица предсказал чемпиона РПЛ

Экс-футболист петербургского «Зенита» Милан Вьештица поделился мнением о гегемонии подопечных Сергея Семака в Российской премьер-лиге.

«Успехи «Зенита» радуют, но я не думаю, что это хорошо для российского футбола. В этом сезоне ничего не изменится. «Зенит» снова станет чемпионом», - приводит слова Вьештицы издание Metaratings.ru.

По итогам 12 туров Российской премьер-лиги петербургский коллектив набрал 30 баллов и уверенно лидирует в турнирной таблице. «Зенит» опережает ближайшего преследователя на пять очков.

В следующем матче команда Семака на выезде встретится с «Пари НН».