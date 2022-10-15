Мойзес: «Зенит» заслуженно идёт на первом месте»

Защитник ЦСКА Мойзес поделился мнением о действующем чемпионе страны «Зените», который после 12 туров текущего розыгрыша РПЛ уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея 30 набранных очков в своём активе.

По мнению бразильца, петербуржцы заслуженно идут на первом месте, так как являются хорошей командой, в которую было инвестировано очень много денег.

«Знаю, что этот клуб сделал колоссальные инвестиции в своё развитие. Но считаю, что в мире нет ни одной непобедимой команды. Все когда-нибудь проигрывают. Да, сейчас они заслуженно на первом месте, но мы хотим победить», — цитирует Мойзеса телеканал «Матч».

На данный момент «армейцы» отстают от «Зенита» на шесть очков. Свой следующий матч ЦСКА проведёт завтра, 16 октября, против «Спартака». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.