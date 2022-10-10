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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов рассказал о своём отношении к возможной натурализации Малкома и Клаудиньо

10 Октября 2022 • 15:58 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
16.10 16:30

Известный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов поделился мнением о возможном получении паспортов РФ Малкомом Филипе и Клаудиньо.

«Как отношусь к возможной натурализации Малкома и Клаудиньо? Нормально отношусь. Во всем мире это происходит — никуда не деться», — заявил Орлов Sport 24.

Неизвестно, будут ли они выступать за сборную России, но у них точно есть такая возможность, бразильцы часто берут себе второе гражданство, потому что им хорошо в России, а Санкт-Петербург является красивым городом, добавил эксперт.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 12-ти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов Клаудиньо Малком Филипе
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ПАРИ НН ЗЕНИТ
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