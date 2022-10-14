​Приглашение Новикова обойдётся «Пари НН» в 3 млн рублей

Михаил Галактионов в ближайшее время может оставить должность главного тренера «Пари НН» и перебраться в «Локомотивом». Нижегородский клуб, в свою очередь, связывают с Кириллом Новиковым из «Нефтехимика». Согласно данным «РБ Спорт», приглашение этого специалиста обойдётся «Пари НН» в 3 миллиона рублей. Именно такая сумма компенсации прописана в действующем контракте Новикова.

«Пари НН» на текущий момент располагается на десятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В ближайшее воскресенье, 16 октября, нижегородцам предстоит сразиться с «Зенитом» на своём поле.