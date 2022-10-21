Быстров — о новом формате Фонбет Кубка России: «Фигня полная»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров раскритиковал новый формат проведения Фонбет Кубка России.

«Как отношусь к новой формуле Фонбет Кубка России? Фигня полная. Плюс большой в том, что больше матчей, а минус в самом формате, который ещё сырой. Продуманности никакой», — приводит слова Быстрова «Советский спорт».

Также эксперт прокомментировал победу «Зенита» над «Пари НН» (3:0) в матче 13-го тура РПЛ. По мнению Быстрова, на игру нижегородской команды негативным образом сказываются слухи о возможном уходе главного тренера Михаила Галактионова, которого связывают с московским «Локомотивом».

Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 24 октября против «Сочи». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.