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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров — о новом формате Фонбет Кубка России: «Фигня полная»

21 Октября 2022 • 10:09 Комментировать
Пари НН
0:3
Зенит
окончен

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров раскритиковал новый формат проведения Фонбет Кубка России.

«Как отношусь к новой формуле Фонбет Кубка России? Фигня полная. Плюс большой в том, что больше матчей, а минус в самом формате, который ещё сырой. Продуманности никакой», — приводит слова Быстрова «Советский спорт».

Также эксперт прокомментировал победу «Зенита» над «Пари НН» (3:0) в матче 13-го тура РПЛ. По мнению Быстрова, на игру нижегородской команды негативным образом сказываются слухи о возможном уходе главного тренера Михаила Галактионова, которого связывают с московским «Локомотивом».

Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 24 октября против «Сочи». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владимир Быстров Пари НН
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