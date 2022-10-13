Семак рассказал о том, как проходит восстановление Одоевского

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 13-го тура РПЛ против «Пари НН» рассказал о текущем состоянии травмированного вратаря Даниила Одоевского.

«У Одоевского есть улучшения. Он работает по индивидуальной программе. Шаг за шагом добавляет нагрузку. Надеемся, что выздоровеет и вернётся в строй», — заявил Семак.

Также специалист высказался по поводу игрового времени защитника Арсена Адамова. Семак заверил, что 22-летний футболист ещё получит возможность проявить себя, а пока чаще выходить на поле ему не позволяет высокая конкуренция в составе петербургской команды.

Матч «Пари НН» — «Зенит» состоится в воскресенье, 16 октября. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.