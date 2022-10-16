Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Зенит» следит за ситуацией вокруг нападающего леверкузенского «Байера» Сердара Азмуна. Если иранский форвард продолжит получать мало игровой практики в немецком клубе, то «сине-бело-голубые» попробуют арендовать игрока.

В текущем сезоне 27-летний футболист провёл в составе «Байера» 11 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Действующий контракт Азмуна с «аспириновыми» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ирана в 18 миллионов евро.

Напомним, в период с 2019 по 2021 год Азмун уже выступал за «Зенит», проведя в составе питерской команды в общей сложности 104 матча, забив 62 гола и отдав 23 результативные передачи.