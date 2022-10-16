​«Зенит» озвучил состав на матч с «Пари НН»

В воскресенье вечером «Зенит» будет проводить гостевой матч тринадцатого тура чемпионата России против «Пари НН». Главный тренер питерской команды Сергей Семак решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Малком, Сергеев.

Матч между «Пари НН» и «Зенитом» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах LiveResult.

Отметим, что «Зенит» является лидером в турнирной таблице чемпионата России.