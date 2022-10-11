​Агент уверен, что Кассьерра скоро начнёт забивать

Нападающий Матео Кассьерра в последний раз забивал за «Зенит» ещё летом. При этом колумбиец до сих пор не забивал за «сине-бело-голубых» в чемпионате России – все три гола пришлись на Суперкубок и Фонбет Кубок России. Комментарий на этот счёт дал агент Никос Петропулос, который работает с Кассьеррой.

«Я знаю Матео. Уверен, что скоро он начнёт забивать. Если тренерский штаб даст Матео несколько игр, он снова сможет стать бомбардиром», - высказался агент, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт 16 октября – против «Пари НН» на поле соперника.