В «Зените» опровергли слухи об интересе к Селихову

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что питерский клуб был заинтересован в подписании голкипера «Спартака» Александра Селихова.

Напомним, вчера, 14 октября, 28-летний вратарь продлил своё соглашение с «красно-белыми» до лета 2025 года.

«Интереса к Селихову не было», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Спартака» 10 матчей, пропустив 11 голов и три раза сохранив свои ворота в неприкосновенности. После 12 туров «красно-белые» набрали 25 очков и расположились на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ.

Свой следующий матч команда Селихова проведёт завтра, 16 октября, против ЦСКА. Начало — в 20:00 по московскому времени.