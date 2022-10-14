Радимов рассказал, чего ждёт от матча «Пари НН» - «Зенит»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о следующем сопернике «сине-бело-голубых» - «Пари НН». Матч состоится в рамках 13-го тура Премьер-лиги.

«Не думаю, что с «Зенитом» может случиться что-то подобное, что произошло в прошлом туре. Два раза подряд терять очки на выезде зенитовцам несподручно. «Зенит» - фаворит», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

«Пари НН» примет подопечных Сергея Семака на своем стадионе в Нижнем Новгороде в воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Перед этой игрой питерцы лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, а нижегородцы занимаю десятую строчку.