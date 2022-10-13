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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев мог возглавить «Пари НН» слухи

13 Октября 2022 • 15:49 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
16.10 16:30

Новый главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев мог возглавить «Пари НН». По сведениям «Чемпионата», нижегородский клуб хотел пригласить специалиста на пост наставника команды, если Михаил Галактионов возглавит московский «Локомотив».

По информации источника, руководство «Пари НН» даже проводило предварительные переговоры с Талалаевым.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что нижегородцы рассматривают на пост главного тренера команды Андрея Талалаева и Кирилла Новикова.

«Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков после 12-ти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торпедо Москва Андрей Талалаев Михаил Галактионов Пари НН
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