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Генич: «Сейчас «красно-белые» на отличном ходу, но без запаса прочности, как у «Зенита»

12 Октября 2022 • 17:42 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
16.10 16:30

Бывший полузащитник московского «Спартака» Константин Генич прокомментировал потенциальную борьбу «красно-белых» с петербургским «Зенитом» за чемпионство.

«Хочется, чтобы команда ввязалась в эту драку. Они молодые и на кураже. Сейчас «красно-белые» на отличном ходу, но без запаса прочности, как у «Зенита», - цитирует бывшего футболиста «Спорт-Экспресс».

Комментатор заметил, что клуб с берегов Невы имеет право сыграть вничью с воронежским «Факелом», но при этом он всегда добьётся своего. Генич не верит в то, что «красно-белые» смогут стать чемпионами страны по итогам нынешнего сезона, и сказал о том, что добираться в Воронеж было особенно тяжело для легионеров «сине-бело-голубых», учитывая тот факт, что игра проходила в дневное время. Бывший футболист считает, что траву на поле центрального стадиона профсоюзов умышленно не постригали именно в середине, в то время как по краям такой «проблемы» не было.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Российская Премьер-Лига Чемпионат России Константин Генич РПЛ
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