Генич: «Сейчас «красно-белые» на отличном ходу, но без запаса прочности, как у «Зенита»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Константин Генич прокомментировал потенциальную борьбу «красно-белых» с петербургским «Зенитом» за чемпионство.

«Хочется, чтобы команда ввязалась в эту драку. Они молодые и на кураже. Сейчас «красно-белые» на отличном ходу, но без запаса прочности, как у «Зенита», - цитирует бывшего футболиста «Спорт-Экспресс».

Комментатор заметил, что клуб с берегов Невы имеет право сыграть вничью с воронежским «Факелом», но при этом он всегда добьётся своего. Генич не верит в то, что «красно-белые» смогут стать чемпионами страны по итогам нынешнего сезона, и сказал о том, что добираться в Воронеж было особенно тяжело для легионеров «сине-бело-голубых», учитывая тот факт, что игра проходила в дневное время. Бывший футболист считает, что траву на поле центрального стадиона профсоюзов умышленно не постригали именно в середине, в то время как по краям такой «проблемы» не было.