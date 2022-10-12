Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Пари НН» в случае ухода в столичный «Локомотив» Михаила Галактионова.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в список претендентов на пост наставника коллектива Российской премьер-лиги входят Андрей Талалаев и Кирилл Новиков. Талалаев в начале сентября лишился работы в грозненском «Ахмате», а Новиков уже второй год руководит нижнекамским «Нефтехимиком».

В текущем розыгрыше российского первенства «Пари НН» находится на десятой строчке. На счету клуба 13 очков после 12 проведённых матчей.

